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Легендарный проект «Последний герой» ждёт новосибирцев на Михайловской набережной

сегодня 13:43

Фото предоставлено телеканалом «ТВ-3»

На телеканал ТВ-3 возвращается шоу «Последний герой»; для новосибирцев на Михайловской набережной установили селфи-зеркало в честь передачи.

Остались считанные дни до окончания голосования за участников, которые отправятся на остров и будут вновь бороться за звание «Последнего героя»! Прямо сейчас переходи по ссылке https://tv3.ru/casting/komanda-chempionov и оставь свой голос!

Сегодня, 21 сентября, с 15:00 до 19:00 приходи на Михайловскую набережную, чтобы сделать яркие снимки в селфи-зеркале «Последний герой» и узнать, кому чемпионы бросят вызов! Мы ждём тебя возле сцены! Приходи, позируй, получай крутые фотки!

Напомним, канал ТВ-3 запустил новое шоу «Миллион на мечту».

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
ТВ-3

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