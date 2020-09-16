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Лекарство от рака: учёные разработали препарат на основе осповакцины

сегодня 11:49

Фото pixabay.com

Лекарство от онкологии разработали новосибирские учёные; препарат может подавить опухоль и метастазы.

Новосибирские ученые центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершили доклинические испытания отечественного препарата для лечения рака. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, клиническое исследование начнётся в октябре этого года и закончится летом 2022 года.

При создании нового онкопрепарата была использована осповакцина, которую применяют для прививок.

«Препарат может подавить опухоль и метастазы. Однократное введение препарата в организм может долгое время сохранять его противоопухолевую активность», — говорится в публикации «РГ».

Напомним, ранее медики назвали ягоды, защищающие от рака.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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