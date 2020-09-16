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«Маме стало плохо»: из-за разразившегося скандала у свекрови Королёвой сильно ухудшилось самочувствие

сегодня 18:50

Фотографии из открытых источников

О состоянии матери рассказал брат Тарзана Андрей Глушко; брат считает, что Тарзана подставили.

Родной брат Тарзана Андрей Глушко рассказал, что у их матери сильно ухудшилось самочувствие из-за разгоревшегося скандала.

Андрей Глушко заявил в эфире «Рен ТВ», что не следит за жизнью и не вмешивается в личные дела своего брата. Но, к сожалению, другие члены семьи страдают от его необдуманных поступков. Сильнее всех реагирует на разразившийся скандал их пожилая мать.

«Что могут сказать пожилые родители? Они добились своего – маме стало плохо. Я склонен думать, что Сергея подставили», — рассказал родственник Глушко.

Анастасия Шульженко заявила об интимной связи с Тарзаном. После в шоу «На самом деле» актриса даже объявила о своей беременности, но сделанный в эфире тест показал отрицательный результат.

Сергей Глушко не отрицает, что предал супругу, но отмечает, что сделал это не по собственной воле, а из-за действий аферистки, подсыпавшей ему какое-то вещество.

Напомним, 17 сентября любовница Глушко показала интимное видео с его участием.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

скандал
тарзан
королёва
подробности
Глушко Сергей

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