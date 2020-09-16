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Метод тарелки: как сбросить вес без диет

сегодня 15:38

Фото pixabay.com

Сбросить вес можно без строгих диет; специалисты советуют контролировать соотношение белков, жиров и углеводов.

Испанский диетолог Адриана Орос советует контролировать свой вес с помощью тарелки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание ABC.

Специалист назвала это методом тарелки. По словам Орос, половину тарелки должны занимать овощи в сыром или приготовленном виде, четверть — белки (яйца, постное мясо, морепродукты, рыба или бобовые), ещё четверть — сложные углеводы (паста, рис, картофель или цельнозерновой хлеб).

Диетолог отметила, что не стоит есть полуфабрикаты, поскольку они содержат много сахара, соли и насыщенных жиров. При употреблении белков не нужно зацикливаться на мясе. Его можно заменять рыбой, морепродуктами, бобовыми.

При расчёте порций нужно учитывать свои энергозатраты. Рацион должен составляться индивидуально.

Для вегетарианцев этот способ можно использовать в двух вариантах: в первом случае половина тарелки будет состоять из овощей и небольшого количества фруктов, а во втором — из растительных белков; в другом варианте половину тарелки составляют овощи или фрукты, четверть — белки, а оставшуюся часть — сложные углеводы.

Напомним, Виктория Бекхэм поделилась любимыми диетическими рецептами.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

здоровье
диета

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