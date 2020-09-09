Минздрав засекретил приказ о карантине в школах Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В начале сентября министерства здравоохранения и образования области подписали совместный приказ о действиях в случае выявления у школьников вирусных заболеваний; однако ознакомиться с документом нельзя – его засекретили от посторонних.

Совместный межведомственный приказ о карантине в школах подписали 9 сентября министерства образования, здравоохранения и Роспотребнадзор Новосибирской области. Согласно документу, в случае отсутствия 20 % учащихся образовательная организация должна закрываться на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Какие ещё положения прописаны в приказе, неизвестно, поскольку ни на одном ведомственном сайте или правовом портале документ не опубликован.

Редакция Сиб.фм запросила копию документе в региональном минздраве, однако предоставить информацию там отказались.

«Запрашиваемый Вами приказ не является публичным нормативно-правовым актом, содержит информацию внутреннего характера и регламентируем мероприятия по координации действий государственных учреждений. По этой причине предоставление Вам копии данного документа не представляется возможным», — говорится в ответе за подписью министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

Напомним, ранее сообщалось, сколько школьных классов и детских садов в Новосибирской области закрыто на карантин.