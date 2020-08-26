Мосгорсуд отказался закрывать дело против Фургала

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Суд отказался закрывать дело против Фургала; апелляция на решение Басманного суда отклонена.

Мосгорсуд отказался прекращать уголовное преследование против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда. Защита бывшего чиновника подавала жалобу, требуя признать возбуждение дела незаконным.

«Суд постановил постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — зачитала судья Светлана Александрова.

Адвокаты подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда от 31 июля 2020 года. Тогда было разрешено отменить постановление о прекращении уголовного дела Фургала, которое было возбуждено в 2004 году.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.

Самого экс-чиновника арестовали 10 июля 2020 года, позже его срок содержания под стражей продлили до 9 декабря 2020 года.

Напомним, Владимир Жириновский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой перевести арестованного Сергея Фургала из московского СИЗО в Хабаровск.