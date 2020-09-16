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Мужчина и три женщины: что известно о новых жертвах коронавируса в Новосибирске

сегодня 12:11

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске выросло число жертв коронавируса; за сутки умерли четыре человека.

Оперативный штаб обновил данные о летальных исходах от коронавируса.

«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 71 года и женщины, им было 72 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 417 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 45 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 12 пациентов.

Напомним, за сутки в Новосибирской области выявили 55 новых случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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новосибирск
коронавирус

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