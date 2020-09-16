Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Мясников назвал болезни, провоцирующие рак

сегодня 15:52

Фото скриншот с видео

Вирусные гепатиты и язвы могут вызвать рак; популярный врач советует внимательно следить за своим состоянием.

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников перечислил болезни, которые могут вызывать онкологические заболевания. Об этом он сообщил в передаче «О самом главном».

По его словам, рак необходимо выявлять на ранних стадиях. Мясников отметил, что есть болезни, которые приводят к онкологии. Это вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит, воспалительные заболевания кишечника, язвы, хроническая обструктивная болезнь лёгких.

При этом Мясников подчеркнул, что от гепатита В и ВПЧ есть прививки. Их необходимо сделать, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.

Напомним, доктор Мясников назвал способ отсрочить смерть.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

здоровье
доктор Мясников

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92194
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41543
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
39108
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31177
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
23935
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20192
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19977
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября