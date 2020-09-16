Мясников назвал болезни, провоцирующие рак

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Вирусные гепатиты и язвы могут вызвать рак; популярный врач советует внимательно следить за своим состоянием.

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников перечислил болезни, которые могут вызывать онкологические заболевания. Об этом он сообщил в передаче «О самом главном».

По его словам, рак необходимо выявлять на ранних стадиях. Мясников отметил, что есть болезни, которые приводят к онкологии. Это вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит, воспалительные заболевания кишечника, язвы, хроническая обструктивная болезнь лёгких.

При этом Мясников подчеркнул, что от гепатита В и ВПЧ есть прививки. Их необходимо сделать, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.

Напомним, доктор Мясников назвал способ отсрочить смерть.