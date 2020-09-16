На Алтае повторно зацвёл маральник

Фото из открытых источников

В Республике Алтай горы снова покрылись цветами; из-за аномального тепла повторно зацвёл маральник.

В Республике Алтай зацвёл маральник. Второй раз в этом году. Обычно маральник распускается весной и символизирует начало туристического сезона. В этом году природа дала сбой.

В этом году жители Алтая уже сообщали о повторном цветении маральника в августе.

По словам учёных, для маральника не редкость вбрасывать цветы не один раз в год.

Напомним, в Алтайском крае хотят ввести плату за посещение природных объектов.