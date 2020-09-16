На Алтае повторно зацвёл маральник
Фото из открытых источников
В Республике Алтай горы снова покрылись цветами; из-за аномального тепла повторно зацвёл маральник.
В Республике Алтай зацвёл маральник. Второй раз в этом году. Обычно маральник распускается весной и символизирует начало туристического сезона. В этом году природа дала сбой.
В этом году жители Алтая уже сообщали о повторном цветении маральника в августе.
По словам учёных, для маральника не редкость вбрасывать цветы не один раз в год.
Напомним, в Алтайском крае хотят ввести плату за посещение природных объектов.
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