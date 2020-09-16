На что повлияют оценки Всероссийских проверочных работ: комментарий Минобразования

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Всероссийские проверочные работы пишут новосибирские школьники в сентябре-октябре; в региональном Министерстве образования рассказали, на что повлияют оценки за выполненные работы.

Результаты Всероссийских проверочных работ не будут учитываться для контроля успеваемости школьников. Оценки за контрольные не повлияют на итоги четверти. Об этом Сиб.фм сообщили в Министерстве образования Новосибирской области в ответе на запрос редакции.

«Всероссийские проверочные работы в сентябре-октябре 2020 года проводятся в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь образовательным организациями выявить имеющиеся пробелы в знаниях для корректировки рабочих программ», — говорится в ответе областного Минобра.

Также в ведомстве подчеркнули, что результаты проверочных работ могут быть полезны родителям или законным представителям школьников.

Напомним, ранее мама новосибирской школьницы пожаловалась на систему выставления оценок.