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На молодёжном форуме «Байкал» разыграна рекордная сумма грантов

сегодня 15:38

Фото pixabay.com

На молодёжном форуме «Байкал» разыграли рекордную сумму грантов; господдержку получили 60 участников слёта.

Международный молодёжный форум «Байкал», который в этом году впервые проходил онлайн, завершился в воскресенье в Иркутске. Как сообщается на сайте министерства по молодёжной политике Иркутской области, в этом году там была разыграна рекордная для форума сумма грантов Всероссийского конкурса молодёжных проектов — более 33 млн рублей.

«На форуме разыграна рекордная сумма грантов — более 33 млн рублей. Поддержку от Федерального агентства по делам молодёжи получили 60 участников, в том числе 20 из Иркутской области, они успешно защитили свои социально-значимые проекты», — сообщает министерство.

Форум «Байкал» в 2020 году проходил в онлайн-формате с 18 по 20 сентября, в нём участвовали 1,4 тысячи молодых людей в возрасте 18-30 лет, выступали более 100 экспертов по семи направлениям, включая молодёжное предпринимательство, экологическое просвещение, инженерное образование.

В форуме участвуют представители молодёжи 77 регионов России и шести зарубежных государств.

Напомним, в России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот всего под 2-6 % годовых.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Байкал
молодёжный форум
гранты

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