На строительство четвёртого моста в Новосибирске призвали Святого Духа
Фото из группы «Новосибирская Митрополия» в соцсети «ВКонтакте»
Молебен провели на месте строительства моста через Обь в Новосибирске; железобетонные конструкции окропили святой водой.
Священники в Новосибирске помолились о строительстве четвёртого автомобильного моста через Обь. Об этом сообщается на странице «Новосибирская Митрополия» в соцсети «ВКонтакте».
Как уточняется в публикации, было совершено «молебное пение о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякого дела на объекте строительства».
После молебна священники окропили святой водой железобетонные опоры и мостовые конструкции. Затем два многотонных крана подняли вверх и поставили на опоры пролёт моста.
Как уточнили в епархии, строительство четвёртого моста началось на том историческом месте, где в конце XIX века располагалось село Кривощёково и куда в мае 1893 года прибыла группа строители железнодорожного моста через Обь.
Напомним, ранее сообщалось, что четвёртый мост через Обь сдадут на год раньше срока.
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