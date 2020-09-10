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На строительство четвёртого моста в Новосибирске призвали Святого Духа

сегодня 09:29

Фото из группы «Новосибирская Митрополия» в соцсети «ВКонтакте»

Молебен провели на месте строительства моста через Обь в Новосибирске; железобетонные конструкции окропили святой водой.

Священники в Новосибирске помолились о строительстве четвёртого автомобильного моста через Обь. Об этом сообщается на странице «Новосибирская Митрополия» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется в публикации, было совершено «молебное пение о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякого дела на объекте строительства».

После молебна священники окропили святой водой железобетонные опоры и мостовые конструкции. Затем два многотонных крана подняли вверх и поставили на опоры пролёт моста.

Как уточнили в епархии, строительство четвёртого моста началось на том историческом месте, где в конце XIX века располагалось село Кривощёково и куда в мае 1893 года прибыла группа строители железнодорожного моста через Обь.

Напомним, ранее сообщалось, что четвёртый мост через Обь сдадут на год раньше срока.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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