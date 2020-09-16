«Надо было снять номер в отеле»: новосибирский певец Митя Фомин прокомментировал скандал вокруг Тарзана и Королёвой

Фото instagram.com/mf_agent, instagram.com/tarzan___official

Скандал вокруг Наташи Королёвой и Тарзана набирает обороты; Митя Фомин также высказал своё видение ситуации.

Уроженец Новосибирска Митя Фомин прокомментировал скандал вокруг измены Сергея Глушко Наташе Королёвой. Артист дал комментарий в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

По мнению артиста, Тарзану следовало быть осторожней. Фомин отметил, что мужу Королёвой стоило снять номер в отеле для встреч с любовницей, а не использовать для этого собственный дом.

Также певец заявил, что Королёва находится в прекрасной физической форме, поэтому этот скандал может пойти ей только на пользу. Фомин считает, что у неё «может начаться вторая или третья жизнь».

При этом сам певец не стремится заводить отношения, поскольку он загружен на работе, а на жену и детей у него нет времени.

Напомним, Митя Фомин восхитил поклонников игрой на пианино.