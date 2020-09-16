Найден способ победить осеннюю хандру

Фото pixabay.com

Похолодание и сокращение светового дня несёт недостаток солнца и витамина D; настроение падает, появляются хандра и апатия.

Психолог Елена Пояркова напоминает, что осенью и зимой человек просыпается в темноте. И если к зиме организм уже адаптировался, то осенний период – это переходное время, когда психика ещё только перестраивается и испытывает негативное воздействие. Секретами борьбы с хандрой поделилось ТАСС.

Пояркова уверена: стоит сохранять прежний распорядок жизни, режим дня, заниматься физкультурой и прогуливаться при любой погоде. Физическая активность бодрит, вызывает приток эндорфинов в кровь, что ведёт к общему позитивному настрою. Если вы работаете на «удалёнке» — придерживайтесь образа жизни как в офисе. Включая покупку свежего кофе или йогурта с утра, если вы так поступали по дороге на работу. Саму дорогу стоит заменить прогулкой.

Вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов советует серьёзное внимание уделить самоорганизации, что поможет побороть хандру. Пополнить запасы витамина D поможет правильное, сбалансированное питание с употреблением рыбы, овощей и фруктов.

Напомним, 17 сентября названы источники витаминов в осенний период.