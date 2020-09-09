Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Напиток долголетия: врачи назвали рецепт приготовления полезного чая

сегодня 14:51

Фото с сайта pixabay.com

Медики назвали растение, которое способно продлить жизнь; публикуем рецепт полезного напитка.

Не секрет, что чай полезен для здоровья. Однако медики назвали растение, добавление которого в горячий напиток способно продлить жизнь. Совет врачей опубликовал портал Live24. Речь идёт о шиповнике.

Доказано, что напиток, приготовленный из плодов шиповника, возвращает молодость кожи, понижает артериальное давление и уровень сахара в крови, а также защищает нервные клетки организма.

Приготовить отвар из сушёных плодов шиповника очень просто. Их нужно промыть, измельчить, насыпать в термос и залить кипятком. Настаивать шиповник нужно минимум 6 часов. Затем настой процеживают — и можно пить. А если хочется добавить сладости, в стакан с таким чаем можно положить чайную ложку мёда.

Кроме того, шиповник можно добавлять и в чайник с листьями различных сортов чая. Он не только добавит новые вкусовые грани напитку, но и оздоровит организм.

В случае отсутствия противопоказаний пить отвар из шиповника можно без ограничений, но врачи рекомендуют не менее одной чашки в день.

Напомним, 9 сентября врач назвала полезные для сердечно-сосудистой системы продукты.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

врачи
советы
рекомендации
полезные продукты
долголетие

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92194
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41543
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
39108
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31177
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
23935
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20192
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19977
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября