Напиток долголетия: врачи назвали рецепт приготовления полезного чая

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Медики назвали растение, которое способно продлить жизнь; публикуем рецепт полезного напитка.

Не секрет, что чай полезен для здоровья. Однако медики назвали растение, добавление которого в горячий напиток способно продлить жизнь. Совет врачей опубликовал портал Live24. Речь идёт о шиповнике.

Доказано, что напиток, приготовленный из плодов шиповника, возвращает молодость кожи, понижает артериальное давление и уровень сахара в крови, а также защищает нервные клетки организма.

Приготовить отвар из сушёных плодов шиповника очень просто. Их нужно промыть, измельчить, насыпать в термос и залить кипятком. Настаивать шиповник нужно минимум 6 часов. Затем настой процеживают — и можно пить. А если хочется добавить сладости, в стакан с таким чаем можно положить чайную ложку мёда.

Кроме того, шиповник можно добавлять и в чайник с листьями различных сортов чая. Он не только добавит новые вкусовые грани напитку, но и оздоровит организм.

В случае отсутствия противопоказаний пить отвар из шиповника можно без ограничений, но врачи рекомендуют не менее одной чашки в день.

Напомним, 9 сентября врач назвала полезные для сердечно-сосудистой системы продукты.