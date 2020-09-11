Насморк у ребёнка: как правильно лечить ОРВИ и что категорически нельзя делать, рассказал врач-педиатр

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Доктор дал советы родителям; как правильно реагировать на ОРВИ у ребёнка, рассказал специалист.

О том, как правильно лечить ОРВИ, что можно, а что категорически нельзя делать, рассказал врач-педиатр Евгений Тимаков. Советы доктора родителям опубликовал «АиФ».

«Детская норма» ОРВИ

Евгений Тимаков отметил, что 1-2 раза в месяц зафиксированное у ребёнка ОРВИ можно считать нормой. Дети болеют чаще, чем взрослые, поскольку их иммунитет более пластичный: он как бы подстраивается под инфекционный процесс и вырабатывает защиту.

«Частых ОРВИ в детском возрасте не стоит пугаться. Если малыша держать в тепличных условиях и ограждать от контакта с инфекцией, то он всё равно будет болеть, только в более старшем возрасте. Например, если не переболел всевозможными детскими инфекциями в саду, будет болеть в школе. Поэтому по большому счёту контакт с инфекцией даже полезен», — объяснил доктор.

В детский сад с насморком

Врач заявил, что если ребёнок заразился в детском саду, его вряд ли можно считать опасным для одногруппников, поскольку все они являются носителями той же самой инфекции. А значит, посещать занятия с насморком и без температуры можно.

Однако Тимаков подчеркнул, что не всегда можно быть в этом уверенным. И при выраженной симптоматике всё же более ответственно оставить ребёнка дома. К тому же дома родители могут обеспечить своим детям более подходящие условия для быстрой победы над инфекцией, а значит, будет больше шансов переболеть легко и без осложнений.

Температура: сбивать или не сбивать

Евгений Тимаков подчеркнул, что при вирусном процессе температура до 38,5 не сбивается категорически, поскольку она необходима для выработки в организме интерферона, который впоследствии и борется с вирусами.

Если же ребёнок очень тяжело переносит любую температуру, даже 37,5, тогда давать жаропонижающее можно. Основные препараты, которые можно использовать как жаропонижающие у детей, — парацетамол и ибупрофен. Аспирин детям ни в коем случае нельзя давать.

Категорическое «нет» при ОРВИ

Педиатр отметил, что категорически нельзя лечить ОРВИ горчичниками и банками, парить ноги, делать ингаляции горячим паром, растирать кожу ребёнка уксусом и водкой, а также кутать маленьких детей во время температуры, чтобы они пропотели.

Ещё одна распространённая ошибка — использование антибиотиков.

«На ОРВИ антибиотики не действуют. Антибактериальные препараты назначаются, только если ребёнок длительно болеет или долго не спадает высокая температура. Если температура держится 4-5 дней, организм малыша не справляется, могут назначаться антибиотики, чтобы не допустить осложнений. Но опять же не всем подряд, а исходя из индивидуальной ситуации», — подчеркнул Тимаков.

Даже лекарства от кашля стоит применять лишь по назначению лечащего врача. Ведь препаратов очень много, а разобраться, какой нужно применять, может только специалист.

Кроме того, не рекомендовал доктор и использование иммуномодуляторов во время каждой ОРВИ. В случае слишком частого применения таких серьёзных препаратов иммунитет может попросту перестать нормально работать. Иммуномодуляторы используются исключительно при тяжёлых инфекциях и только под наблюдением врача.

Напомним, 11 сентября Минздрав дал рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ.