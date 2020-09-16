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Назван новый исполнитель роли Джеймса Бонда

сегодня 02:40

Фото Global Look Press

Назван новый исполнитель роли Джеймса Бонда; 25-й фильм об агенте 007 получил название «Не время умирать».

Полюбившийся своей невозмутимостью Дэниэл Крэйг уходит в прошлое из Бондианы. Издание Mirror раскрыло имя актера, который может исполнить роль Джеймса Бонда в известной серии фильмов об агенте 007.

По данным таблоида, главная роль достанется звезде фильма «Веном» Тому Харди. Отмечается, что соответствующее объявление должно быть сделано в ноябре, однако из-за пандемии коронавируса это может быть отложено.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что исполнитель главной роли серии фильмов об известном шпионе Дэниел Крэйг покинет франшизу после премьеры пятого фильма с его участием.

4 сентября новый трейлер грядущего фильма о Джеймсе Бонде появился в сети. 25-й фильм об агенте 007 получил название «Не время умирать».

В основу сюжета ляжет противостояние Бонда с очередным злодеем. Согласно официальному синопсису, Бонд оставил службу и живет на Ямайке. Неожиданно на острове появляется его друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи.

Напомним, скончался актёр театра и кино Владимир Чуприков, известный по ролям в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морквь — 2» и «Возвращение Мухтара».

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

кино
Джеймс Бонд

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