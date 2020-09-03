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Названа средняя продолжительность жизни в Новосибирской области

сегодня 06:12

Фото pixabay.com

Средняя продолжительность жизни в Новосибирской области в 2019 году составила 72,3 года; последние годы среди сибиряков становится больше долгожителей.

Ежегодный рост продолжительности жизни отмечается в Новосибирской области. В 2019-м она достигла максимума и составила 72,3 года. Об этом сообщает Новосибирскстат.

По словам специалистов, самое низкое с 2000 года значение ожидаемой продолжительности жизни в области было зафиксировано в 2005 году — 65,1 года.

«В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении у сельского населения была на 3,1 года меньше, чем у городского: 69,8 и 72,9 лет соответственно. За прошедший год она возросла у горожан на 0,4 года, у сельчан – на 0,3 года», — уточнили в службе.

Там также отметили, что разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин определяют различия в их уровне смертности.

«Абсолютные значения ожидаемой продолжительности жизни женщин на протяжении многих десятилетий устойчиво превышают соответствующий показатель у мужчин не менее чем на 10 лет», — сказали в Новосибирскстате.

Среди субъектов Сибирского федерального округа самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни — в Томской области (72,9 года). Наименьший — в Республике Тыва – 67,6 года. В целом по СФО данный показатель составил 71,1 года, по России – 73,3 года.

Напомним, ранее сообщалось, как часто разводятся новосибирцы.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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