Названы все «заминированные» вузы Новосибирска

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В Новосибирске за последние несколько часов поступили сообщения о минировании нескольких вузов; антитеррористическая комиссия проверяет все инциденты.

За прошедшие сутки в Новосибирске сообщили о минировании трёх вузов. Как сообщили в антитеррористической комиссии, сейчас проверка находится на контроле губернатора Андрея Травникова.

«В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят на вышеуказанных объектах регламентированные мероприятия», — цитирует АТК пресс-служба регионального правительства.

Первое подобное сообщение поступило на электронную почту Новосибирского государственного университета в ночь на 21 сентября. Здание оцепила полиция, спецслужбы не выявили подозрительных предметов внутри.

Позже, утром 21 сентября, поступило сообщение о минировании Новосибирского государственного аграрного университета. Сейчас здание также проверяют специалисты. Ранее эвакуация произошла в СибУПК. Как рассказала Сиб.фм пресс-секретарь вуза, сообщение поступило около 9:20. Спустя час занятия возобновились.

Напомним, сегодня «заминировали» крупнейший иркутский вуз.