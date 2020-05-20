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Нет прививок от ящура – нет экспорта говядины: ограничены поставки мяса из Новосибирской области

сегодня 23:29

Фото pixabay.com

Близость Казахстана сыграла с Новосибирским регионом злую шутку: отсутствие прививки скота от ящура вызвало ограничение вывоза говядины.

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) воспрепятствовала экспорту новосибирской говядины. Дело в том, что коровам не были сделаны прививки от ящура из-за непоставок вакцины. Близость Казахстана, где часты заболевания скота, вызвало беспокойство МЭБ. Об этом пишет ТАСС.

МЭБ отмечает, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору изменила статус Новосибирской области на благополучный без вакцинации, что не может быть признано международной инстанцией. В России в прошлом году перестали делать противоящурные прививки, страна считалась благополучной по заболеваемости ящуром. Нынешним летом многие регионы подтвердили статус, но он не устроил МЭБ. Ограничения могут быть сняты не раньше весны 2021 года. К вывозу запрещено непереработанное мясо, на изделия на него запрет не распространяется.

Напомним, 20 мая стало известно, что каменный уголь составляет половину экспорта Новосибирской области.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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