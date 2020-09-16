НГУ ночью оцепили из-за сообщения о минировании
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и АСТ-54
Очередное сообщение о минировании пришло минувшей ночью из Академгородка; оцепили здание НГУ.
В Советском районе ночью с 20 на 21 сентября у здания главного корпуса Новосибирского Государственного Университета на улице Пирогова, 1, жители заметили автомобили спецслужб, полиции и пожарных.
Как стало известно, поступило сообщение о минировании здания. Оно пришло на электронную почту вуза.
После проверки помещений данные не подтвердились.
Напомним, 19 сентября в Новосибирске сообщение о минировании пришло в суд Ленинского района.
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