Носите очки: риск заражения COVID-19 снижается впятеро

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К медицинским маскам и перчаткам лучше бы в общественных местах добавить ещё одно средство профилактики: это очки, пусть даже стёкла – без диоптрий.

Риск заражения коронавирусом снижается в пять раз при ношении очков, выяснили в Наньчанском университете. Исследование китайских учёных опубликовано журналом JAMA Ophthalmology.

Никакого чуда или лечебного эффекта здесь нет. Очки мешают трогать глаза, значит, для коронавируса становится сложнее попасть на слизистую оболочку. Вывод был сделан по итогам наблюдения и исследования 276 пациентов с коронавирусом. И всего лишь каждый десятый носил очки постоянно. Свыше восьми часов ежедневно ходили в очках 5,8% исследуемых.

Получив предварительные данные, учёные продолжили получение данных и выяснили, что носители очков среди больных COVID-19 встречаются в 5,4 раза меньше, чем среди населения в целом.

Напомним, 21 сентября Алтай «заморозил» жизнь целого района из-за коронавируса.