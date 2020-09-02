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Новосибирский человек-паук: мужчина прыгал по крышам и подвернул ногу – видео

сегодня 13:52

Фото с сайта pixabay.com и видео спасателей МАСС

Мужчина в Ленинском районе Новосибирска бегал по крышам, а потом спрыгнул на балкон; по предварительным данным, недавно сибиряк выписался из психиатрической больницы.

Сибиряк бегал по крышам домов на пересечении улиц Станиславского и Вертковской. Спрыгнув на балкон, мужчина подвернул ногу. Спасатели спустили руфера на землю, и оказалось, что новосибирца, возможно, только выписали из психиатрической больницы, сообщается в группе «Инцидент Новосибирск».

«По указанному адресу в Ленинский район города выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Выяснилось, что мужчина действительно бегал по крышам и спрыгнул на козырёк балкона, находящегося на уровне 6-го этажа, где и находится в данный момент. В результате прыжка мужчина подвернул ногу», – пишет пресс-служба МАСС.

После того как спасатели нашли с мужчиной общий язык, с помощью альпснаряжения им удалось поднять его на крышу. После этого новосибирца передали полиции и врачам скорой помощи.

Сообщается, что, по предварительным данным, несколько дней назад мужчину выписали из психиатрической больницы.

Подписчики группы «Инцидент Новосибирск» уже окрестили новосибирца «человеком-пауком» и «карлсоном» за страсть к крышам.

Напомним, 2 сентября 11-летняя школьница прыгала по крышам гаражей в Новосибирске и сломала ногу.

Автор:
Денис Калин

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