Новосибирский коллектор угрожал родственникам и коллегам должников

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В Новосибирске осудили коллектора, который выбивал долги в счёт микрофинансовой организации; Сергей Гуляев угрожал родным и знакомым должников.

Приговор коллектору микрофинансовой организации, который незаконными способами выбивал долги, вступил в силу. Об этом 21 сентября сообщается на сайте Октябрьского районного суда. Стороны не стали обжаловать решение — новосибирец Сергей Гуляев получил год заключения условно с аналогичным испытательным сроком.

Суд сообщает, что Гуляев с 31 августа по 3 октября и с 3 по 15 октября прошлого года незаконными способами пытался взыскать деньги с заёмщиков. Он без согласия второй стороны звонил родственникам и коллегам должников. Также он массово рассылал знакомым смс с напоминанием о долге. Своими методами он оказывал психологическое воздействие на людей и унижал их достоинство, заключил суд.

За истцами остаётся право подать гражданские иски о возмещении нанесённого вреда.

Напомним, последнее дело о незаконных способах работы коллекторов в Новосибирске завершилось штрафом.