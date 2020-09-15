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Новосибирский зоопарк позвал пенсионеров на бесплатные прогулки

сегодня 14:18

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирском зоопарке отменили плату за вход для пенсионеров; правда, только на время Декады пожилых.

В Новосибирском зоопарке сегодня, 21 сентября, начинается Декада пожилого человека, которая продлится до 25 октября. Все, кто достиг пенсионного возраста, смогут посетить зоологический парк бесплатно. Об этом сообщили на странице сообщества Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

В зоопарке надеются, что в Новосибирске ещё будут тёплые дни, способствующие хорошей прогулке по территории.

В Новосибирском зоопарке по-прежнему закрыты тёплые павильоны.

«На входе и в других местах, где есть вероятность скопления людей, обязательно нужно надевать защитные маски. Во время прогулок необходимо помнить о социальной дистанции», — напомнили в зоопарке.

Напомним, 15 сентября зоопарк показал повзрослевшего орангутана Джулию.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

пенсионеры
Новосибирский зоопарк

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