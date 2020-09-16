Новосибирцам расскажут об опасностях «солнечного» витамина D

Фото 123RF

Витамин D влияет на выработку «гормона счастья» и состояние скелета; специалисты рассказали, чем опасен его недостаток и переизбыток.

Витамин D, прозванный «солнечным», влияет на уровень «гормона счастья» серотонина, иммунитет и состояние костей и мышц. Не секрет, что его избыток и недостаток вредят организму, но, не зная тонкостей, спровоцировать нехватку можно даже под солнцем.

В организме этот витамин присутствует в основном в двух формах: D2 поступает с пищей, а D3 образуется в коже под действием УФ-излучения. Основная функция – он помогает «стройматериалам», кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике.

Несмотря на прозвище витамина D, его нехватка возникает даже в жарких районах. Виной тому избыточная защита от солнца в виде одежды и солнцезащитных средств.

Из-за низкого уровня витамина D организм может начать восполнять нехватку кальция за счёт костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей – рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими или мягкими.

Повышенный уровень витамина D опасен высокой концентрацией кальция в плазме крови – это может сделать ломкими сосуды, печёночную и почечную ткани.

Помимо этого, «солнечным» витамином можно отравиться. В числе последствий: тошнота, рвота, запоры и анорексия. В основном причиной интоксикации становится чрезмерное употребление препаратов с витамином D.

Самодиагностика и самолечение – не лучшая идея. Дело в том, что уровень витамина D зависит в том числе от «логистики» организма – например, могут быть проблемы с метаболизмом витамина D из-за заболеваний печени или нарушение его всасывания из кишечника. По незнанию можно лишь ухудшить своё состояние приёмом витамина D.

До 31 октября в отделениях Лаборатории «Гемотест» в Новосибирской области стоимость исследования на витамин D суммарный снижена до 1 290 рублей. Исследование займёт 1 день.

Биоматериал для анализа – кровь из вены, её взятие оплачивается отдельно. Результаты можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. О готовности может сообщить бесплатное SMS.

Расшифровать результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест»:

просп. Красный, 161

просп. Морской, 16

Богдана Хмельницкого, 22

Гоголя, 38

Сибиряков-Гвардейцев, 34

Станиславского, 17

Тюленина, 8