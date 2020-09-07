Новосибирцы могут улететь еще в четыре страны

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Новосибирцы смогут улететь еще в четыре страны; открыта для полётов Минск, Нур-Султан, Бишкек и Сеул.

Россия возобновила регулярное авиасообщение с 21 сентября с Казахстаном, Белоруссией и Киргизией, постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Рейсы в страны СНГ возобновляются с периодичностью один раз в неделю. Пока можно будет улететь только в столицы – Минск, Нур-Султан и Бишкек.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — сообщила пресс-служба правительства.

С 27 сентября также возобновится регулярное авиасообщение с Южной Кореей.

Стоит отметить, что с 27 сентября из России можно улететь уже в 11 стран, ранее были открыты полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова.

Российская Федерация закрыла международное авиасообщение 27 марта из-за пандемии коронавируса.В конце мая часть ограничений была снята. Среди городов, из которых осуществляются международные рейсы – Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск.

Напомним, какие страны открыли границы и куда россияне могут полететь в сентябре.