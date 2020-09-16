Новый «Флэш» Андреса Мускетти: Николас Кейдж претендует на роль Супермена в картине

Скриншот видео с youtube.com

Старт съёмок ленты запланирован на весну следующего года; сообщается, что в фильме зрители увидят также камео Бэтменов из разных вселенных.

Съемки «Флэша» Андреса Мускетти ещё даже не стартовали, но в Сети появляется всё больше безумных теорий о грядущей картине. После подтверждения участия в проекте как минимум двух Бэтменов сайт Fandomwire пишет о том, что небольшое камео может получить Супермен в исполнении Николаса Кейджа.

После успеха картин «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992) режиссёр Тим Бёртон всерьёз собирался снять картину про Супермена с Кейджем в главной роли. В 90-х он ещё был достаточно востребованным актёром, а не человеком-мемом, каким стал в последнее время.

Так или иначе, фильму не суждено было выйти. Всё что осталось — это воспоминания участников и архивные видео с примеркой костюма последнего сына Криптона.

Стоит отметить, что Николас Кейдж очень любим блогерами, создающими deepfake-контент, но в «Человеке из Стали» они решили, что образ Лоис Лэйн будет ему ближе, чем роль Кларка Кента.

Кроме того, по информации источников издания, Warner Bros. также обращалась с предложением об участии во «Флэше» к Вэл Килмеру, Джорджу Клуни и Кристиану Бэйлу для небольших камео Бэтменов из разных вселенных, а также к Крису О'Доннеллу, наиболее известному по роли Робина в дилогии недавно скончавшегося Джоэла Шумахера. Последнее выглядит особенно неправдоподобно, так как О'Доннелл нигде не снимается уже несколько лет.

Старт съёмок ленты запланирован на весну следующего года, а премьера — на лето 2022-го.

Напомним, 17 сентября Мадонна заявила о создании фильма-автобиографии.