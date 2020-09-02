"Обидно, досадно": ФК "Новосибирск" сыграл вничью с "Зенитом-Ижевск"

Фотографии из группы ФК "Новосибирск" в социальной сети "В контакте"

Счёт игры — 1:1; тренер "Новосибирска" подчеркнул, что они не имели права терять очки дома.

ФК "Новосибирск" сыграл сегодня вничью на домашнем стадионе с "Зенитом-Ижевск". Счёт игры — 1:1.

Гол в составе "Новосибирска" забил нападающий Дмитрий Бакай ещё в первом тайме. Соперники сравняли счёт на 72 минуте матча. В составе ижевского клуба отличился полузащитник Денис Соболев.

Тренер "Новосибирска" заявил, что в первом тайме команда создала порядка 5-6 голевых моментов и даже забила один гол в ворота соперников. Он в перерыве сказал футболистам продолжать играть в том же духе.

"С таким соперником не имеем права мы дома терять очки. Обидно, досадно, уже ничего не исправишь", — подчеркнул тренер команды Сергей Кирсанов на конференции после матча.

Отметим, что День рождения отмечает сегодня защитник "Новосибирска" Вячеслав Ларенц. Коллектив редакции Сиб.фм поздравляет его и от души желает футболисту и всей команде побед в грядущих матчах!

Напомним, 2 сентября болельщики клуба требовали отставки Сергея Кирсанова.