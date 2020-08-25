«Очень важная часть экосистемы»: в Новосибирском зоопарке рассказали, почему не стоит бояться летучих мышей

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Сегодня, 21 сентября, празднуется Международная ночь летучих мышей; в праздник новосибирский зоопарк рассказал о жизни рукокрылых и почему не стоит их бояться.

Международная ночь летучих мышей празднуется сегодня, 21 сентября. Сотрудники Новосибирского зоопарка имени Шило рассказали о жизни необычных животных в своей официальной группе «Вконтакте».

Работники зоопарка удивляются тому, что летучих мышей часто связывают с ночными кошмарами и рассказали об их пользе.

«Они важная часть многих экосистем. Они нам с вами тоже приносят пользу. Многие летучие мыши питаются насекомыми (комарами, к примеру). Доказано, что рукокрылые чувствительны к загрязнению окружающей среды. Их жизнь на какой-то территории может считаться показателем того, что там нет серьезных экологических проблем», – написано в посте.

Также сотрудники зоопарка рассказали о проблемах летучих мышей, из-за которых им необходима помощь человека.

«Бедой для многих видов рукокрылых становится разрушение их естественной среды. Как правило, домом им служат дупла деревьев. Леса, прилегающие к населенным пунктам, вырубаются. В зеленых зонах городов проводят санитарные рубки. Чердаки домов теперь тоже часто недоступны. И летучим мышам некуда деться», – написали работники.

И такая помощь оказывается. Сотрудники приводят в пример Московский зоопарк, где организован Центр зимней передержки рукокрылых. Там принимают всех найденных в городе летучих мышей и оставляют у себя на период зимней спячки.

Новосибирцы часто сталкиваются с летучими мышами летом. Работники зоопарка рассказали, как действовать при встрече с животным.

«Люди пугаются совершенно напрасно. Самое главное правило при встрече с рукокрылыми – оставаться спокойным и придумать, как помочь животному поскорее покинуть вашу территорию. Лучше избегать прямых контактов, не брать летучую мышь голыми руками», – объяснили в посте.

Работники рассказали, что в Новосибирском зоопарке содержатся два вида рукокрылых: летучие лисицы и летучие собаки.

«Летучие собаки были первыми рукокрылыми, появившимися в Новосибирском зоопарке. В 2004 году мы получили первых особей. Животные регулярно приносят потомство и сейчас у нас содержится большая группа. Летучие лисицы живут в нашем зоопарке с 2013 года. В 2014 году родился наш первый летучий лисенок», – подытожили сотрудники зоопарка.

Напомним, в конце августа летучая мышь залетела в новосибирскую школу.