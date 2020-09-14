Отопительный сезон стартует в Новосибирске на этой неделе
Фото Сиб.фм
В Новосибирске заявили о начале отопительного сезона; документы о начале мэр подпишет сегодня.
Сегодня, 21 сентября, на совещании у губернатора мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что готов подписать документ и дать старт отопительному сезону.
«По заявке тепло подано на 319 объектов. Планируем в связи с понижением температуры перейти к планомерной подаче тепла в теплосети уже на этой неделе. Соответствующий документ намерен сегодня подписать», — сообщил Локоть.
Напомним, отопительный сезон начался в Новосибирской области.
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