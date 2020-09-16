Отопительный сезон в Новосибирске начнётся 22 сентября
Фото pixabay.com и Сиб.фм
Мэр Новосибирска подписал документ о начале отопительного сезона; он стартует в Новосибирске уже завтра.
В Новосибирске завтра, 22 сентября, начнётся отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал сегодня мэр Анатолий Локоть.
Начало отопительного сезона вовсе не означает, что с завтрашнего дня батареи потеплеют в квартирах у всех новосибирцев.
Как сообщили в СГК, на полный разворот системы может уйти до недели.
Напомним, отопительный сезон начался в 24 районах Новосибирской области.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают