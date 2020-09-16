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Отопительный сезон в Новосибирске начнётся 22 сентября

сегодня 14:30

Фото pixabay.com и Сиб.фм

Мэр Новосибирска подписал документ о начале отопительного сезона; он стартует в Новосибирске уже завтра.

В Новосибирске завтра, 22 сентября, начнётся отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал сегодня мэр Анатолий Локоть.

Начало отопительного сезона вовсе не означает, что с завтрашнего дня батареи потеплеют в квартирах у всех новосибирцев.

Как сообщили в СГК, на полный разворот системы может уйти до недели.

Напомним, отопительный сезон начался в 24 районах Новосибирской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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новосибирск
отопительный сезон

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