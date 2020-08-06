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Паром с россиянами сел на мель в Финляндии

сегодня 08:00

Фото Global Look Press

Паром с россиянами сел на мель в Финляндии; проводится экстренная эвакуация.

В Финляндии сел на мель паром Amorella с 11 россиянами на борту, пострадавших среди них нет. Об этом рассказала пресс-атташе посольства России Марина Шкуренко, передает РИА Новости.

Судно село на мель у Аландских островов в воскресенье, 20 сентября. На его борту находились 207 пассажиров и 74 члена экипажа. Все они эвакуированы, никто из них не пострадал.

По словам Шкуренко, российское консульство на Аландских островах и посольство в Финляндии оказали содействие россиянам с судна и держат ситуацию под контролем. Всех их разместили в отеле близ города Мариехамн.

Этот же паром финской компании Viking Line садился на мель в декабре 2013 года. На борту судна находились 1945 пассажиров и около 150 членов экипажа, никто из них не пострадал. Причиной аварии стали перебои с электричеством, из-за которых паром мог на короткое время потерять управление.

Напомним, жительница Томской области спрыгнула с парома и обматерила полицейских.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

эвакуация
россияне
Паром

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