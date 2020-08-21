Пассажиры активно использовали новосибирский аэропорт Толмачёво время пандемии коронавируса

Фото с сайта аэропорта

Пассажироперевозки в Толмачёво увеличились в августе на 4%; больше всего прирост фиксируется на южных российских направлениях.

К последнего летнего месяца в прошлом году Толмачёво перевезло пассажиров на 4% больше, без малого 600 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Серьёзный приток пассажиропотока прослеживается на южных российских маршрутах, на 55,8%: Анапа, Сочи, Симферополь, Краснодар.

Чаще стали летать в Санкт-Петербург – на 22%. Выросла популярность направлений: Уфа (+86,65), Благовещенск (+30,1%), Челябинск (+32,9%), Нерюнгри (+29,7%).

Международные полёты в России возобновлены с 1августа, Новосибирск вошёл в число городов, откуда осуществляются перелёты. Международными рейсами в Толмачёво обслужено в августе больше 11 тысяч пассажиров.

Напомним, 21 августа стало известно, куда за рубеж можно улететь из Новосибирска.