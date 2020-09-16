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Перекрыли движение: в центре Новосибирска столкнулись «Газель» и BMW

сегодня 18:44

Фото и видео из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

«Газель» и купе столкнулись в центре Новосибирска на улице Каменской; ДТП перекрыло собой движение по односторонней улице, и некоторые водители поехали по тротуару.

Столкновение «Газели» и купе BMW возле дома № 43 на улице Каменской перекрыло одностороннее движение. Некоторые водители предпочли проехать по пешеходной дороге. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Из-за ДТП другим участникам движения пришлось сдавать, впоследствии образовалась локальная пробка.

На площади Калинина не поделили дорогу и притёрлись универсал Toyota Corolla Fielder и Mitsubishi Colt. Это ДТП также затруднило движение по кольцу.

Напомним, фура влетела в легковой автомобиль в Новосибирской области. От удара скончался водитель автомобиля.

Автор:
Денис Калин

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Теги

ДТП
авария

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