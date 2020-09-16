Первая партия вакцины от коронавируса пришла в Новосибирск

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Новосибирская область получила пробную партию вакцины от коронавируса; её получат медицинские работники из красной зоны.

Первая партия отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики новой коронавирусной инфекции поступила в Новосибирскую область. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Препарат предназначен для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей.

Как сообщили в региональном минздраве, сейчас отрабатывается логистика доставки вакцины в медучреждения региона, связанная с особыми температурными условиями хранения и транспортировки. Вакцинация против коронавируса будет добровольная.

Напомним, коронавирус в Новосибирской области выявлен уже у 12 526 человек.