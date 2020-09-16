Первый в России мемориал энергетикам – героям ВОВ открыли в Туле

Фото представлено компанией «Россети»

В Туле открыли мемориал энергетикам, которые стали героями ВОВ; в числе них семеро сибиряков.

В Туле установили мемориал энергетикам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечившим электроснабжение тыла. Памятник создали по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В числе героев – семеро специалистов из Алтайского края, Кузбасса, Омска и Бурятии.

Среди них два бывших работника энергосистемы, получивших звание Героя Советского Союза:

– электромонтёр из Прокопьевска Кемеровской области Дюжев Михаил Константинович, родился в 1918 году в деревне Тропинино Новосибирской области, в военные годы ему было 23-27 лет;

- электромонтёр из Омска Молодов Герман Алексеевич, родился в 1914 году в Усть-Каменогорске, в Казахстане, в годы войны ему было 27лет — 31 год.

Ещё пять энергетиков из Сибири получили звание Полного кавалера ордена Славы и Полного кавалера ордена Отечественной войны:

- Зинченко Павел Михайлович с 1964 по 1984 годы работал стропальщиком сектора механизации и транспорта «Южных электрических сетей «Омскэнерго» в г. Омске, родился 22.08.1922 в селе Осинкриново Новосибирской области. В войну ему было 19-23 года. Полный кавалер ордена Славы;

- Щелканов Николай Иванович — электрослесарь на шахте в г. Прокопьевске Кемеровской области, родился 15.10.1924 в селе Оякуль Тогульского района Алтайского края. В войну ему было 17лет — 21 год. Полный кавалер ордена Славы;

- Ежов Василий Дементьевич – начальник штаба гражданской обороны «Алтайэнерго», годы жизни: 18.03.1923 — 01.11.2015, 18 лет — 22 года. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной звезды, орденом Серебряной звезды, а также медалями и знаками — «За взятие Кёнингсберга», «За оборону Москвы», медаль Жукова, медаль «За заслуги перед Отечеством» — и ещё 15 памятными послевоенными медалями, знаками «За форсирование Днепра», «Фронтовик», «Отличник гражданской обороны». Полный кавалер ордена Отечественной войны;

- Кайдаш Николай Михайлович — мастер в БЭСР, Барнаул, Алтайский край, годы жизни: 20.04.1922- 14.10.2012. В войну ему было 19 лет — 23 года. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Полный кавалер ордена Отечественной войны;

- Поливцев Иван Алексеевич – дизелист в Баргузинском РЭС, в Бурятии. Годы жизни: 07.06.1923-2016, военное время пришлось на его 18 лет — 22 года. Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Полный кавалер ордена Отечественной войны.

На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Мемориал начали строить в 2019 году в преддверии 75-летия юбилея Победы. Архитектурный проект памятника выбирали более 16 тысяч работников электросетевого комплекса в ходе в онлайн-голосования.

Площадь комплекса составляет 1 гектар. Мемориал состоит из пяти площадок, посвящённых каждому году войны.

Обелиск выполнен в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. К нему ведёт центральная аллея. Его высота составляет 14,18 м – именно столько дней длилась война. Перед монументом установили Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

Обелиск увенчан изображением ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны, а также тематическими сюжетными барельефами и гранитными стелами с именами 72 энергетиков–героев.

«В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвящённый подвигам всех энергетиков – фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжёлых боёев», – отметил Павел Ливинский.