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Пить чай или кофе: как прожить дольше

сегодня 20:48

Фото pixabay.com

Дискуссия между любителями чая и кофе о пользе напитков идёт не первый век; точка не поставлена до сих пор.

Польза и чая, и кофе неоднократно подтверждалась врачами и учёными, но однозначного ответа так и не получено. Первый эксперимент был поставлен ещё в XVIII века, королём Швеции Густавом III. Монарх был обеспокоен, что его подданные из состоятельных слоёв неумеренно употребляют и чай, и кофе. Сам властитель считал кофе вредным напитком и решился на весьма продолжительный эксперимент. От имени короля двум близнецам, приговорённым к смерти, было предложено заменить казнь пожизненным заключением. С условием, что один будет пить только чай, второй – только кофе. Норму установили по три кружки ежедневно. Близнецов взяли умышленно – одинаковое состояние здоровья, одинаковая генетика микшировали отклонения, не связанные непосредственно с употреблением напитков. Об этом пишет Express.

К сожалению, король так и не узнал результата – его убили в 1792 году. Братья же продолжили честно выполнять принятые ими условия. Тот, кто пил чай, умер первым, в 83 года. Кофеман прожил дольше, но дата его смерти неизвестна.

Напомним, 2 сентября стало известно, когда стоит перейти с кофе на чай.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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