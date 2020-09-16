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Под Красноярском волонтёры ищут трёх пропавших школьников

сегодня 14:27

Фото pixabay.com

В Красноярском крае волонтёры ищут трёх пропавших подростков; о местонахождение детей ничего неизвестно с 19 сентября.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут трёх подростков, пропавших в посёлке Шушенское Красноярского края. Об этом сообщается в официальном аккаунте поискового отряда в сети «ВКонтакте».

«Пропал <...> Илья, 16 лет, <...> Андрей, 17 лет, <...> Виталий, 17 лет, Шушенское, Красноярский край», — говорится в сообщении.

Согласно оставленному описанию, рост Ильи составляет 170 см, он нормального телосложения, волосы тёмно-русые, карие глаза. Был одет в чёрные спортивную кофту и штаны, а также тёмные кроссовки.

Андрей З. был одет в чёрные штаны, красные куртку и кроссовки. Его рост — 175 см, голубые глаза и светло-русые волосы. Худощавого телосложения.

Рост Виталия С. составляет 180 см, он нормального телосложения, с карими глазами и тёмно-русыми волосами. Был одет в тёмно-зелёную ветровку, белую футболку с голубыми джинсами и серые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о их местонахождении, просят сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

Местонахождение пропавших детей неизвестно с 19 сентября.

Напомним, СК провёл проверку по факту обнаружения на кладбище Новосибирска учёного Геннадия Кулакова.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Красноярский край
Лиза Алерт
дети пропали

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