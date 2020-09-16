Подкаблучник: Михаил Галустян признался, что супруга властвует над ним

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Известный комик Галустян на съёмочной площадке – царь и бог; дома им крутит, как пожелает, красавица жена.

Неожиданное путешествие в закулисье личной жизни предпринял комик Михаил Галустян. Создавший себе имя, играя весьма напористых и даже наглых персонажей, Михаил дома испытывает третирование со стороны жены. Это вызывает у него психологический диссонанс, так как на съёмочной площадке он привык к тому, что все его капризы выполняются и съёмочная группа буквально пылинки сдувает.

Дома же ему часто приходится готовить ужин самому, признался Галустян изданию Starhit. При этом Михаил уверяет, что с женой Викторией живёт душа в душу и подобные встряски лишь помогают ему не «поймать звезду».

Не исключено, что и мусор Галустян тоже выносит.

Подарки от жены носят сугубо практичный характер, тогда как сам юморист предпочитает дарить милой деньги, так как боится ошибиться в выборе подарка.

Напомним, 19 сентября Митя Фомин поразил поклонников игрой на пианино.