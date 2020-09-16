Подозреваемого в стрельбе в центре Новосибирска задержала полиция

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Житель Новосибирской области стрелял в центре города; в отношении мужчины открыли уголовное дело.

Правоохранительные органы задержали 21-летнего жителя Новосибирского района, который подозревается в стрельбе в центре города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Полицейские установили, что 17 сентября около 18:50 у дома по улице Ленина в Новосибирске в ходе возникшего между группой лиц конфликта подозреваемый из хулиганских побуждений произвёл несколько беспорядочных выстрелов из травматического оружия, в результате чего повредил стоящий на проезжей части автомобиль "Субару Форестер"», — говорится в сообщении.

По данным полиции, ранее подозреваемый был судим за умышленное причинение лёгкого и средней тяжести вреда здоровью. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 18 сентября полиция начала проверку после сообщений о перестрелке в центре Новосибирска.