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Порывы ветра до 20 м/с: МЧС предупредило новосибирцев о штормовом ветре

сегодня 19:04

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сильный ветер придёт в Новосибирск завтра, 22 сентября; по данным МЧС, скорость ветра может достигать до 20 м/с, поэтому в городе объявлено экстренное предупреждение.

Новосибирцев предупредили в МЧС о сильном ветре, который ожидается завтра, 22 сентября. По данным ГМЦ, днём по области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, говорится в сообщении.

Прогноз на сайте Gismeteo также говорит о том, что в город придёт сильный ветер, но приводит немного другие данные: к часу дня ожидается, что скорость ветра составит от 8 до 17 метров в секунду, к четырём часам он достигнет 18 м/c и к 19:00 начнёт затихать – 4-15 м/с. В 22:00, по информации сервиса, ветер утихнет до 2-9 м/с.

МЧС напоминает единый телефон экстренных служб – 112.

Ранее ураганный ветер снёс три строительных крана в Тюмени. В кабинах находились люди.

Автор:
Денис Калин

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Новосибирская область
погода
МЧС
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