После жуткого ДТП в Барнауле, где погибла семья с двумя детьми, возбудили уголовное дело

Фото сайт управления МЧС по региону

После ДТП в Барнауле с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело; среди погибших было двое детей.

Уголовное дело возбуждено в Барнауле после ДТП, в котором погибла семья из четырёх человек. Прокуратура Барнаула организовала проверку по организации дорожных работ, сообщила пресс-служба ведомства по региону.

«Следователем отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ (следственной части следственного управления) УМВД России по г. Барнаулу 21.09.2020 возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Прокуратура города организовала проверку соблюдения требований ГОСТ Р 58350-2019 при организации дорожного движения в местах производства работ», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, во время проверки правоохранителями будет дана оценка действиям организации, которая вела ремонтные работы, по подготовке схемы организации движения на месте производства работ, комитета по дорожному хозяйству благоустройству и транспорту Барнаула по согласованию этой схемы и органам ГИБДД по надзору при организации дорожного движения в месте производства дорожных работ.

В воскресенье, 20 сентября, вечером в Барнауле на Павловском тракте автомобиль Toyota Raf 4 врезался в стоящий «КамАЗ». Находившиеся в легковой машине четверо человек погибли на месте, в том числе двое детей 2011 и 2017 годов рождения.

Напомним, под Нижним Новгородом в автоаварии погибли пять человек, в том числе один ребёнок.