Последние секунды жизни погибших в «ангарской мясорубке» попали на видео

Фото из социальных сетей

В Иркутской области в страшной аварии погибли пять человек; момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.

Смертельное ДТП в Иркутской области, где погибли пять человек, попало на видео. Кадры 21 сентября опубликованы в соцсетях. На записи с видеорегистратора видно, как легковой автомобиль влетел под фуру.

На фотографиях, которые публикуют очевидцы, видно, что тела погибших сильно изувечены в результате жёсткого столкновения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что трагедия произошла 21 сентября на участке федеральной трассы в Усольском районе недалеко от села Биликтуй Иркутской области. Пять пассажиров «Тойоты» скончались на месте, водитель фуры не получил серьёзных травм.

За несколько секунд до столкновения автомобиль пытался остановить экипаж ГИБДД, который ехал следом. По предварительной версии, погибшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, включая водителя машины.

Напомним, Барнауле, где в ДТП погибла семья с двумя детьми, возбудили уголовное дело.