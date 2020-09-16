Последний шанс: срок подачи заявлений на ряд выплат истекает в сентябре

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До 30 сентября принимаются заявления на выплаты, введённые из-за пандемии коронавируса; все причитающиеся пособия выдадут одним платежом.

Заявления на ряд выплат перестанут принимать после 30 сентября. Среди них единоразовые пособия на детей, установленные президентом на период самоизоляции.

Детские выплаты

Включительно до 30 сентября принимаются заявления на следующие детские выплаты:

– на детей от трёх лет в размере 5 000 рублей;

– на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей;

– на всех детей до 16 лет в размере 10 000 рублей.

Подать заявление на выплату может любой из родителей через портал госуслуг, в отделении ПФР или МФЦ. В документе необходимо указать личные реквизиты заявителя.

Усыновители, опекуны и попечители не смогут подать заявление на выплаты онлайн. Для назначения выплат необходимо обратиться за ними в отделение ПФР или МФЦ лично. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия опекуна (попечителя).

Какие условия для детей на получение выплат

Выплата в размере 5 000 рублей на детей до трёх лет начисляется за период с апреля по июнь. Получить её можно, если ребёнок родился в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно.

Выплата на детей с 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей полагается семьям, в которых ребёнку исполнилось 16 лет не ранее 11 мая 2020 года, три года – до 30 сентября 2020 года.

Выплату в размере 10 000 рублей на ребёнка до 16 лет полагается на детей, рождённых в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Еще одна единовременная выплата в размере 10 000 рублей положена детям, рождённым в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Если в семье несколько детей, на которых полагаются выплаты, в заявлении необходимо указать данные о каждом ребёнке. Основополагающее условие для получения выплат – родитель и ребёнок должны быть гражданами РФ и проживать в России.

Напомним, новые выплаты в размере 10,4 тысяч рублей могут получить семьи, в которых родился третий ребёнок. Пособие выплачивается каждый месяц до трёхлетия ребёнка.