Пособие 10000: более 500 тысяч семей получат денежную помощь

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Власти выделили более 1,73 млрд рублей рублей на детские выплаты; деньги направят семьям с детьми до трёх лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплату детских пособий. Об этом сообщило ТАСС.

Эти деньги предназначены на перечисление детских пособий семьям, в которых родился третий ребёнок. В среднем размер помощи составляет 10,4 тысячи рублей, однако точная сумма в каждом регионе разная.

Данный вид пособия будут выплачивать до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Кабмин выделил более 1,73 млрд рублей следующим регионам: Башкортостану, Северной Осетии, Удмуртской и Чувашской республикам, Иркутской, Ленинградской и Сахалинской областям и Чукотскому автономному округу.

Данный вид поддержки положен 517 тысячам российских семей.

Напомним, стал известен размер пенсий россиян в 2021 году.