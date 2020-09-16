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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособия без ограничений предложено платить безработным с детьми

сегодня 08:13

Фото pixabay.com

Безработным в России предложили бессрочно выплачивать пособие на детей; предложение озвучили в федерации профсоюзов.

Федерация независимых профсоюзов России предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предложения к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.

Безработные россияне с детьми с апреля могут дополнительно получить три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Идея профсоюзов заключается в том, чтобы сделать кризисные меры поддержки постоянными, а доплату приравнять к величине прожиточного минимума на ребёнка — в среднем это около 10,7 тысяч рублей.

Напомним, кабмин выделил дополнительные 1,73 миллиарда рублей на детские выплаты, поддержку от государства смогут получить семьи с детьми до трёх лет.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
пособия
детские пособия
пособие по безработице

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