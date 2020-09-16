Пособие для безработных с детьми могут сделать бессрочным

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В России предложили сделать бессрочными пособия по безработице родителям с детьми; инициативу планируют отстоять перед правительством.

Сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми предложила Федерация независимых профсоюзов России. Идею уже представили в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы. Об этом сообщают «Известия».

Авторы инициативы уточняют, что подобная мера действует в России с апреля. Но делать её постоянной правительство не планирует.

Из-за пандемии коронавируса выплаты безработным с детьми увеличили на 3 тысячи рублей за ребёнка. Федерация профсоюзов предлагает увеличить их до размера прожиточного минимума на ребёнка.

Напомним, ранее депутаты Госдумы предложили увеличить размер пособия по безработице в два раза.