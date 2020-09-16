Природные мультивитамины и антиоксиданты: диетолог назвала полезные и недорогие продукты
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Врач рассказала о доступных и полезных продуктах; диетолог дала советы по правильному питанию.
Полезное не всегда приравнивается к дорогому. Так, врач-диетолог Кристина Андерссон назвала семь полезных продуктов по вполне доступным ценам. Советы доктора опубликовало издание Svenska Dagbladet.
Красный лук — природный антиоксидант
Кристина Андерссон рекомендует включить в свой ежедневный рацион питания лук. Он содержит витамины и полезные вещества, а также обладает бактерицидным эффектом. При этом красный лук особенно богат антиоксидантами.
Капуста — защита от рака
Капуста, по словам диетолога, содержит серосодержащие вещества, которые защищают организм от рака.
Она также отметила, что страдающим от проблем с желудком людям необходимо употреблять этот продукт приготовленным, а не сырым.
Картофель для диеты
Картофель подходит для диетического питания. Это объясняется тем, что овощ лучше всего насыщает организм в пересчёте на одну калорию.
Польза корнеплодов
Андерссон отметила также и пользу корнеплодов. Морковь, пастернак и разные виды свёклы содержат много минералов, которые служат хорошим источником углеводов и растительных волокон.
Цельный овёс: бета-глюканы
В овсе есть полезные пищевые волокна особого типа под названием бета-глюканы, которые положительно влияют на уровень сахара и холестерина в крови. Диетолог советует есть цельное зерно, так как в нём больше питательных элементов.
Бобовые богаты минералами
Бобовые, такие как фасоль, нут и чечевица, чрезвычайно богаты белком и минералами.
Андерссон добавила, что консервированная фасоль не теряет своих питательных свойств, но стоит несколько дороже.
Природные мультивитамины в яйцах
Яйца также содержат много питательных веществ. Диетолог называет их природными мультивитаминами, так как в них в небольших количествах есть почти все необходимые человеку витамины и минералы, а также содержится много полезных жиров и антиоксидантов.
Напомним, 18 сентября была названа ягода, способная защитить от рака.
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