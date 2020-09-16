Природные мультивитамины и антиоксиданты: диетолог назвала полезные и недорогие продукты

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Врач рассказала о доступных и полезных продуктах; диетолог дала советы по правильному питанию.

Полезное не всегда приравнивается к дорогому. Так, врач-диетолог Кристина Андерссон назвала семь полезных продуктов по вполне доступным ценам. Советы доктора опубликовало издание Svenska Dagbladet.

Красный лук — природный антиоксидант

Кристина Андерссон рекомендует включить в свой ежедневный рацион питания лук. Он содержит витамины и полезные вещества, а также обладает бактерицидным эффектом. При этом красный лук особенно богат антиоксидантами.

Капуста — защита от рака

Капуста, по словам диетолога, содержит серосодержащие вещества, которые защищают организм от рака.

Она также отметила, что страдающим от проблем с желудком людям необходимо употреблять этот продукт приготовленным, а не сырым.

Картофель для диеты

Картофель подходит для диетического питания. Это объясняется тем, что овощ лучше всего насыщает организм в пересчёте на одну калорию.

Польза корнеплодов

Андерссон отметила также и пользу корнеплодов. Морковь, пастернак и разные виды свёклы содержат много минералов, которые служат хорошим источником углеводов и растительных волокон.

Цельный овёс: бета-глюканы

В овсе есть полезные пищевые волокна особого типа под названием бета-глюканы, которые положительно влияют на уровень сахара и холестерина в крови. Диетолог советует есть цельное зерно, так как в нём больше питательных элементов.

Бобовые богаты минералами

Бобовые, такие как фасоль, нут и чечевица, чрезвычайно богаты белком и минералами.

Андерссон добавила, что консервированная фасоль не теряет своих питательных свойств, но стоит несколько дороже.

Природные мультивитамины в яйцах

Яйца также содержат много питательных веществ. Диетолог называет их природными мультивитаминами, так как в них в небольших количествах есть почти все необходимые человеку витамины и минералы, а также содержится много полезных жиров и антиоксидантов.

Напомним, 18 сентября была названа ягода, способная защитить от рака.