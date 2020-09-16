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Пробки в Новосибирске: на каких магистралях города утренний коллапс

сегодня 09:18

Фото pixabay.com

Новосибирск застрял в утренних пробках; ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов.

С утра в Новосибирске наблюдаются многочисленные заторы на дорогах. По данным сервиса 2gis, ситуация с пробками оценивается в 6 баллов.

Пробки наблюдаются на Мочищенском и Советском шоссе, на улицах Кедровой, Большевистской, Немировича-Данченко, Станиславской, на Димитровском и Октябрьском мостах.

Также в городе зафиксированы несколько ДТП на Фабричной, Нарымской, Писарева, Широкой, Советском шоссе.

Напомним, на выходных два автомобиля столкнулись в центре Новосибирска.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
пробки

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